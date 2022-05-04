Николаша Светлый – Личное мнение
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Максима Галкина заменит на Первом Николай Цискардзе.
Я всегда считала Николая человеком интеллигентным, никоим образом не подозревая его в принадлежности к стану «светлых человечков».
Фото: Соцсети
Была неправа.
Коленька, подобно гОленьке, рассказывает в Телеге о праздниках.
Сегодня, как оказалось, День солнца. Очень важная информация, да.
Процитирую «светлого человечка» Цискаридзе:
Друзья, поздравляю со Всемирным Днем солнца! Давайте призовем солнышко к нам в края, чтобы май был светлым, теплым и лишенным любого зла!
Солнышко он призывает в надежде на май, «лишённый всякого зла». Самому-то не смешно?
Не будет такого, Коля — то ли наивная, то ли лицемерная твоя башка. Никогда такого мая в истории человечества не было и не будет.
Больше скажу: в истории человечества не было ни единой секунды без зла. Где-нибудь оно — да обязательно совершалось, и никакое солнышко не могло его остановить.
Так выглядит правда. Теперь живи с ней, Коля.
Как относитесь к «светлым человечкам»? Я, в принципе, нормально, но в последнее время они катастрофически неуместны.
Как настроение?
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Источник: Лена Миро
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