Мнение: Второй эшелон

На Украине принят закон, разрешающей использовать силы территориальной обороны за пределами тех территорий, на которых она была образована. Проще говоря — создается оперативный резерв для боевых действий непосредственно на фронте. Кстати, резерв вполне подготовленный, так как в территориальную оборону отбор производился достаточно жесткий, нее попасть просто так было непросто, предпочтение отдавалось служившим и с боевым опытом. Примерно месяц, который прошел с момента формирования структур, достаточен для первоначального слаживания подразделений.

В общем, это совсем не фольксштурм из инвалидов и подростков, которым Гитлер в конце войны пытался завалить наступающего противника.

Однако здесь важен другой вопрос. Понятно, что тероборона в качестве резерва будет использоваться для восполнения потерь на фронте и прикрытия мест прорыва российских военных. А вот где те примерно сто тысяч, которые были призваны в ходе объявленной мобилизации? И которые были призваны — причем именно в армию, а не отряды территориальной обороны?

Ответ может заключаться в следующем — этих людей сейчас готовят в качестве стратегического резерва на период, когда наступление российских сил остановится и российские войска перейдут к обороне. Тут и там идёт информация, что инструкторы ускоренно и активно готовят и обучают военнослужащих ВСУ обращению с образцами западной техники, которая массово поступает сейчас на территорию Украины. При этом в боях она практически не участвует. Судя по всему, Киев готовит ударный эшелон, который и будет введен в действие после того как.

Здесь стоит отметить, что Зеленский сделал заявление о том, что за пределами территории Украины ВСУ не намерены вести боевые действия. Речь, конечно, идет о наступательных действиях. Диверсии в тылу, что мы наблюдаем в приграничных регионах — это хотя и реальные боевые действия, но все-таки именно диверсии, и не более того. Смысл заявления понятен: в российской военной доктрине нападение на российскую территорию однозначно будет рассматриваться как угроза высшего порядка, что может привести к ударам по территории Украины уже полновесными неконвенциональными боеприпасами, противопоставить чему Украине нечего. Однако здесь возникает двусмысленность: Киев полагает территорию Крыма и территорию ДНР-ЛНР своей, у Москвы на этот счет иное мнение. В случае перехода ВСУ в наступление возникает риск, что ответ в виде применения такого оружия может наступить даже если Киев будет «освобождать» территории, признаваемые во всем мире, как украинские. В общем, здесь, безусловно, есть ряд сложных моментов, которые могут быть разрешены только на практике.

В любом случае даже остановка наступления российской армии (а к этому постепенно всё идёт) не остановит боевые действия. Инициативу будет пытаться перехватить Киев, и у него есть инструмент для такого действия.

«Качели» в ходе боевых действий — ситуация не то чтобы обыденная, но вполне возможная. Вначале наступает одна сторона, затем — другая. Пока возникает впечатление, что у Киева просчет действий и планирование сделаны на достаточно длительный период. По сути, Кремлю противопоставить таким планам можно только одно: каким-то образом успеть найти дополнительный ресурс и продолжить наступление вторым темпом, так как первый уже начинает выдыхаться.

Вооруженный конфликт перешел в стадию самоподдерживающейся системы, когда ни одна из сторон даже не помышляет о его прекращении. Наоборот — все действия всех сторон направлены только на продолжение конфликта, даже если его перспектива становится всё более туманной. Поэтому ни одна из сторон уже и не заикается о мирных переговорах: предыдущий этап, когда они имели смысл, закончился, новый этап, когда они будут снова востребованы, еще не наступил. Пока на повестке только бойня. Запад аплодирует всем участникам этого соревнования.

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