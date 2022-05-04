 

ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов и мин по ДНР

04.05.2022, 0:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские войска во вторник выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, говорится в заявлении Народной милиции республики.

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов», – передает РИА «Новости» заявление Народной милиции.

В заявлении отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов в ДНР.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / «Очередное заимствование у американцев» — французский историк раскритиковал идею «позитивной дискриминации в вузах

27.11 / Зеленский назначил главой Одесской ОГА соратника Труханова

15.07 / Оккупационная власть Крыма отменила обсервацию для приезжих

15.01 / Президент Казахстана поручил ускорить создание сил спецопераций

18.03 / “Я больше не злоупотребляю”. Седокова заявила о новой жизни без алкоголя и продуктов животного происхождения

23.06 / Верещук: Военно-морское партнерство между Великобританией и Украиной – хороший пример командной работы

28.08 / Путин представил кандидатов на пост главы КЧР

14.07 / В Одесской области произошла вспышка COVID-19 в психиатрической лечебнице

14.04 / Немцев предупредили о дефиците мяса

30.09 / Лукашенко не видит причин для извинений перед белорусским народом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика