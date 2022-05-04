Байден заявил о поставках комплексов «Джавелин» России

Американский президент Джо Байден во время выступления перед сотрудниками военного завода корпорации Lockheed Martin в штате Алабама по ошибке сказал, что США якобы снабжали противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» Россию, а не Украину.

«Перед тем, как РФ напала, мы удостоверились в том, чтобы у РФ имелись «Джавелины» и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные в ходе выступления.

«Вы позволяете украинцам защищаться так, чтобы мы не рисковали вступлением в третью мировую войну, отправляя американских солдат в бой с российскими солдатами», – добавил президент США, обращаясь к сотрудникам военного завода в штате Алабама.

Байден как минимум еще раз оговорился во время этого выступления, продолжавшегося около 15 минут. В очередной раз призывая Конгресс США одобрить запрос администрации о выделении дополнительных средств на поддержку Украины, глава Белого дома подчеркнул: «Я еще раз призываю Конгресс быстро принять законопроект о дополнительном финансировании». Он сказал, что исполнительная ветвь власти запросила у законодателей на эти цели «свыше 300 млрд долларов», хотя в действительности сумма запроса составляет 33 млрд долларов.

Во время мероприятия на сцене были установлены транспаранты с надписями «Произведено в Америке» и «Поддержим Украину».

Перед речью Байдена к аудитории обратилась член Палаты представителей Конгресса США Терри Суэлл (демократ, от штата Алабама). «Было радостно иметь шанс видеть комплексы «Джавелин», эти переносные ракеты, уничтожающими танки на Украине», – сказала она.

Напомним, в конце апреля Байден назвал министра образования США сенатором. Несколькими днями ранее глава Белого дома вновь оказался в неловкой ситуации, протянув руку для рукопожатия пустому месту, как уже делал это неделей ранее. В марте Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а в феврале перепутал, какая из стран – РФ или Германия – угрожала Украине.

—