 

Российские военные обвинили Запад в пособничестве террористам

04.05.2022, 0:45, Новости дня
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Закрывая глаза на многочисленные военные преступления киевского режима и бездоказательно перекладывая вину за них на Россию, Запад тем самым приравнивается к пособникам террористов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Совершенно непонятен тот факт, что западные страны не обращают никакого внимания на многочисленные военные преступления киевского режима в отношении как жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях», –приводит РИА «Новости» слова Мизинцева, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Как отметил генерал, «цивилизованный Запад», применяя политику двойных стандартов, совершенно не заинтересован в проведении беспристрастного расследования и поиске виновных и зачастую просто закрывает глаза на многочисленные нарушения украинской стороной международных конвенций, либо бездоказательно перекладывает вину на Россию.

«Все это приравнивает власти «цивилизованных стран» к пособникам террористов, а также дает уверенность киевскому режиму в безнаказанности за совершенные ими любые, даже самые циничные преступления против собственных граждан и оправдывает жестокость украинских националистов по отношению к мирным жителям, не поддерживающим их нацистскую идеологию», – добавил Мизинцев.

В конце апреля глава МИД Сергей Лавров обвинил США и ЕС в стремлении воевать с Россией «до последнего украинца». Как подчеркнул глава МИД РФ, РФ не считает, что воюет с НАТО, однако альянс, к сожалению, полагает, что воюет с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Британии, Грузии.

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния РФ и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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