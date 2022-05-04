 

Народные приметы и традиции в Проклов день 4 мая 2022 года

04.05.2022, 0:10, Разное
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История

Святой Прокл служил диаконом в церкви города Путеол. Он был христианином, и когда начались гонения, его арестовали и бросили в темницу вместе с дьяконом. В заточении Прокл подружился с двумя мирянами, оказавшимися также Христовой веры. Позднее к ним в темницу бросили епископа Ианнуария с двумя диаконами.

От заключенных требовали вернуться в язычество и принести жертвы богам. Когда в очередной раз те отказались, их кинули на съедение диким животным, но звери не тронули мучеников.

Традиции

По церковному календарю в этот день отмечается несколько важных дат. Сегодня чтят память мучеников Прокла, Ссосия и Фавста, а также отмечается день памяти священномученика Януария. Однако в народе этот день получил название Проклов, возможно, потому что это имя созвучно со словом “проклятье”.

По народным обычаям сегодня принято проклинать нечисть. Раньше по традиции старейшины сел выходили за околицу с западной стороны и читали заговоры. Помимо этого, отпугивающие обряды на Проклов день проводили на огородах и полях. Наши предки верили, что это поможет урожаю уродиться. В домах было принято отпугивать нечисть чертополохом и чесноком.

Что нельзя делать 4 мая

В Проклов день 4 мая строго-настрого запрещается собирать растения, в том числе лекарственные. Также не рекомендуется выполнять какую-либо важную работу.

В Проклов день есть примета: если 4 мая зацвела черемуха, то лето будет жарким. А вот если береза уже покрылась листвой, то сезон грядет засушливый.



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