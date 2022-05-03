 

Китай высмеял обещание НАТО о нерасширении на восток

03.05.2022, 23:20, Новости дня
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Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter две карты НАТО 1990 и 2019 годов и высмеял обещание о нерасширении альянса на восток, данное бывшим государственным секретарем США Джеймсом Бейкером.

«Нынешняя военная юрисдикция НАТО ни на дюйм не распространится в восточном направлении», – процитировал Чжао Лицзянь в Twitter слова Бейкера, которые тот произнес во время беседы с советским лидером Михаилом Горбачевым.

«НАТО не расширится ни на дюйм, но …» – передает РИА «Новости» надпись на опубликованном представителем МИД КНР изображении двух карт НАТО, где наглядно видно, как альянс расширился на восток за 29 лет.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что обещание не расширять НАТО в восточном направлении не было нарушено. 

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов. 

1 февраля президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта РФ и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент РФ впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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