Начато расследование по факту обнаружения пыточной камеры под Херсоном

Следственный комитет РФ расследует факт обнаружения в Херсонской области пыточной камеры, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователи СК РФ изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел», – приводит текст сообщения ТАСС

В СМИ сообщалось, что в поселке Зеленовка Херсонской области Украины обнаружена пыточная камера, устроенная украинскими силовиками. Внутри было найдено заминированное тело человека в российской военной форме со следами пыток и увечий. Кроме того, в камере найдены шприцы, предположительно, с наркотическими средствами.

В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в населенных пунктах Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. В конце апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?

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