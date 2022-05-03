Начато расследование по факту обнаружения пыточной камеры под Херсоном

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03.05.2022, 23:20, Новости дня
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Следственный комитет РФ расследует факт обнаружения в Херсонской области пыточной камеры, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователи СК РФ изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел», – приводит текст сообщения ТАСС

В СМИ сообщалось, что в поселке Зеленовка Херсонской области Украины обнаружена пыточная камера, устроенная украинскими силовиками. Внутри было найдено заминированное тело человека в российской военной форме со следами пыток и увечий. Кроме того, в камере найдены шприцы, предположительно, с наркотическими средствами.

В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в населенных пунктах Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. В конце апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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