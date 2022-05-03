Украинские силовики разместили РСЗО на территории школ в Николаеве

Украинская бронетехника и ракетные системы залпового огня базируются на территории школ в городе Николаеве, при этом эвакуация жителей из близлежащих районов не проводилась, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«<…> В Николаеве на территории школ № 6 и № 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась», – приводит ТАСС слова Мизинцева, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он уточнил, что еще один факт выявлен в поселке городского типа Райгородок Краматорского района. Там в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, «а граждан насильно удерживают в своих квартирах».

«Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты использования националистами объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, прикрываясь мирными жителями как живым щитом», – сообщил генерал-полковник.

В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в населенных пунктах Киселевка и Широкая Балка Херсонской области. В конце апреля начальник Национального центра управления обороной РФ сообщал, что украинские националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах и школах Харькова и Одессы.

—