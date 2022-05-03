Обувь разного цвета и веселый жакет-баллон: семь неординарных стритстайл-комплектов для весеннего настроения

Весной хочется быть особенно стильной и женственной. Модные журналы дают большое количество советов, как преуспеть в данном вопросе. Если вам хочется одеваться не только стильно, но и тепло, то предлагаем прислушаться к нашим рекомендациям по созданию модных образов.

Французская элегантность

Если вы уже устали от серо-черных цветов в одежде, то рекомендуем обратить внимание на яркие, красочные комплекты. Это может быть юбка и пиджак или юбка и брюки. Цвета выбирайте самые яркие: красный, оранжевый, розовый, зеленый и многие другие. Роскошным дополнением к образу станет однотонный беретик. Выбирайте ткань плотных материалов и вам никакая непогода страшна не будет.

Королевский шик

Красивое платье или элегантный жилет не только меняют нашу походку, но и оживляют весь образ. Для создания элегантного стиля весной достаточно жакета или кардигана. Но эти вещи должны быть хорошего качества и стильные. Кардиган должен быть достаточно легким, чтобы развеваться за вами, как королевская мантия. Если вы негде не можете его найти, то закажите в ателье или сшейте сами. Такая вещь будет актуальна на протяжении долгого времени.

Кожаная куртка

Она никогда не выйдет из моды. Убрав тяжелую зимнюю одежду, можно наконец-то комбинировать более легкие и стильные варианты. Кожаная курточка легко комбинируется с самой разной одеждой.

Жакет-баллон

Эта вещь также никогда не выйдет из моды. Плащ-жакет с легкостью поможет создать женственный и элегантный образ. Вы можете надевать его поверх основной одежды или использовать заместо платья, когда возникнут затруднения с выбором одежды.

Обувь разного цвета

Разноцветная обувь, как вы на это смотрите? Ваш наряд вызовет восхищение! Не бойтесь выделиться из общей массы!

Необычные аксессуары

Если вам не нравятся экстравагантные вещи, то почему бы не включить в свой образ стильные и необычные аксессуары? Все, что вам нужно, – это найти несколько сумок и цветную обувь. С помощью уникальных вещей вы сможете создавать самые интересные образы.

Теплый комплект

Одежда спортивного стиля уверенно оккупировала подиумы.