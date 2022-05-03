Теперь это не офисный наряд, а самостоятельная модная единица: трендовые тенденции и актуальные модели блейзеров на весну

Блейзер – одна из самых любимых и популярных деталей женского туалета. История знает самые разные варианты его появления. Но самое главное, что блейзер по-прежнему в моде. Это не только элемент офисного костюма, но и модная вещь для создания стильных образов. Какие модели в тренде? Далее предлагаем вам с ними познакомиться.

Укороченный блейзер

Если вы хотите очень быстро находить в своем гардеробе одежду для составления комплектов, то добавьте в него классические вещи. Одна из них – это блейзер. Модные тенденции постоянно вносят в него изменения. На пике популярности – укороченный блейзер. Он просто идеально будет сочетаться как с юбками, так и с брюками. На модном подиуме модель демонстрирует укороченный блейзер с короткой юбкой и рубашкой.

Кожаный блейзер

Кожаный блейзер создает эффект прохлады, стильности и элегантности. Он может быть в черном исполнении, а также коричневом или кремово-белом. Особенно круто выглядит в сочетании с кожаной юбкой или шортами, цветной или однотонной рубашкой или блузкой. Добавит изюминку образу интересный головной убор, сумочка, очки и подходящая обувь.

Приталенный блейзер

Один из самых женственных вариантов блейзера. В отличие от многих других, акцентирующих внимание на плечах, данная модель подчеркивает достоинства женской фигуры и акцентирует внимание на талии. Это можно сделать с помощью шнуровки или поясного ремня. Коричневые сапожки и водолазка с леопардовым принтом идеально дополняют наряд модели.

В стиле оверсайз

Широкие плечи были когда-то очень популярны. Возможно, мы кого-то обрадуем, сообщив, что они вновь возвращаются. Удлиненные рукава можно подворачивать, придавая облику непринужденный вид.

Яркий блейзер

Любите быть в центре внимания? Вы сможете очень быстро этого добиться, остановив свой выбор на блейзере ярких расцветок. Розовый, сиреневый, а может быть, зеленый? Особенно великолепны эти цвета в монохромном исполнении.

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Добавьте яркую блузку, контрастирующую по цвету с основным нарядом, и ваш образ готов.

Твидовый блейзер

Весной нам хочется одеваться не только тепло, но и стильно. Твидовый блейзер благодаря своей плотной ткани с большим успехом заменяет курточку и служит отличным вариантом в переходный период от холода к теплу.

Вы можете подобрать также твидовые брюки однотонного цвета. Выглядите великолепно!

Длинный блейзер

Удлиненный вариант заменит вам платье. Добавьте яркие аксессуары в виде перчаток и стильных босоножек и смело отправляйтесь покорять любые вершины!