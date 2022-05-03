 

США рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года

03.05.2022, 21:58, Новости дня
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США считают, что РФ продолжит работу по МКС по крайней мере «в ближайшем будущем», и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, сообщил глава НАСА Билл Нельсон.

«У нас есть все основания полагать, что русские будут (продолжать работу по) космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Нельсона на слушаниях в конгрессе.

Он подчеркнул, что делает выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран «профессиональных отношений». Комментируя по просьбе конгрессменов сообщения СМИ о планах РФ по выходу из программы МКС, Нельсон заявил, что «заголовки неверны».

«Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами… что повлияло бы на наши профессиональные отношения», – сказал глава НАСА, подчеркнув, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и «Роскосмоса».

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ РФ на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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