Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию по защите Донбасса

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, «в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. (…) Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, 12 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника.

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