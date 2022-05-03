Кинотеатры начнут бесплатно показывать патриотические фильмы

В мае 2022 года Фонд кино принял решение о бесплатной демонстрации в кинотеатрах патриотических картин.

Развлекательным заведениям будет запрещено брать деньги за просмотр российских фильмов, содержащих патриотические элементы воспитания молодежи, которые при съемке финансировались из бюджета государства.

– Мы находим данную меру актуальной как никогда в это трудное время санкций и требуем от кинотеатров демонстрировать строго картины, имеющие прокатное удостоверение и элементы воспитания патриотизма, а поскольку бюджет на съемку этих фильмов уже потрачен было бы крайне некорректно взимать со зрителей картин какие-либо деньги за просмотр фильмов. Чтобы кинотеатры не обанкротились, мы предлагаем им взимать просто почасовую плату за аренду кресла по рекомендуемой ставке не более 100 рублей в час независимо от времени суток, – прокомментировали изданию инициативу в Минкульте.

Чтобы бесплатно посмотреть фильм, граждане смогут принести свои стулья, табуретки, лавочки, скамейки, пуфы или диваны. При наличии свободного места и технической возможности кинотеатр будет не вправе взимать с зрителей патриотических картин также таксу за аренду кресел в кинозале.

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