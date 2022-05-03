Психопат со старческой деменцией: психологический портрет президента

По словам психолога Вероники Степановой, стоит разделять Джо Байдена в молодости и теперь. “Сегодня это уже больной человек, которого, конечно, нужно отправлять лечиться. Все, он уже уходить в отставку и прекращать какого-либо рода деятельность, потому что это уже очень опасно, потому что он имеет на протяжении всей своей жизни сверхценную идею уничтожить русских”, – заявила эксперт.

Как отметила психолог в своем видео, судя по тому, что делает Джо Байден, можно сделать вывод, что “перед нами высокофункциональный психопат”. Таким людям свойственно быть отстраненными от своих чувств и эмоций, они не знакомы со страхом и чувством вины, что позволяет принимать жесткие решения.

При этом, как привило, психопаты обладают высоким интеллектом и невероятно харизматичны. Вероника Степанова отметила, что Джо Байден, если посмотреть его ранние выступления, идеально подходит под описание. “Обаятельная улыбка, очень интересный, находчивый мальчик, настоящий высокофункциональный психопат. Их очень-очень мало на самом деле, и все они там, во власти”, – заявила психолог.

Вероника Степанова считает, что Джо Байден, который очень рано попал в политику, слишком долго страдал от того, что его не воспринимают всерьез. “Этот штамп малолетки пронес через всю свою карьеру и именно поэтому не стал президентом в своем адекватном возрасте. Поэтому он все время где-то на задворках серым кардиналом, помощником Обамы”, – говорит психолог.

При этом специалист добавила, что обычно высокофункциональные психопаты такими уже и рождаются. Плюс на генетическую детерминированность накладываются определенные факторы, например, в случае с Джо Байденом – проблемы в школе и строгая католическая семья. Напомним, президента Америки жестко дразнили в детстве – мальчик сильно заикался. Чтобы побороть неуверенность в себе и научиться хорошо говорить, маленький Джозеф часами тренировался, стоя перед зеркалом.

“Когда человека на протяжении многих лет насилуют, это сказывается на его психике. Он так переживал, что дети его дразнят, он читал стихи перед зеркалом, разращивая нарциссический радикал. Мы ярко видим, как он любуется собой на этих выступлениях”, – говорит Вероника Степанова.