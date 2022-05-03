Аюрведа и идеальный вес: выбор еды, диетические рекомендации, примеры питания и упражнения

Идеальный вес — это не столько про внешность, сколько про здоровье и гармонию с собой. Согласно Аюрведе, оптимальный вес человека определяется уникальными факторами, формирующими конкретную конституцию каждого из нас, а не общей статистикой. Каждая программа по снижению веса должна начинаться с честной оценки того, возможно ли и полезно ли это будет для вас. Вот несколько полезных моментов из учения Аюрведы, которые нужно взять себе на заметку.

Как определить, что у вас проблемы с весом

Ожирение обычно относится к капха-типу, что означает, что у вас избыток элементов земли и воды. Избыток Капха доши может привести к развитию или накоплению ядов (ама), которые могут вызвать усталость и различные проблемы со здоровьем. Согласно Аюрведе, если у вас хронические проблемы с весом, у вас, вероятно, также не все в порядке с пищеварением. Неправильно переваренная пища может накапливаться в организме, образуя аму (токсины), которые затем могут накапливаться в слабых частях тела, вызывая болезни и дисгармонию.

Здоровый Агни, или «пищеварительный огонь», необходим для правильного пищеварения. Оджас образуется вместо амы при правильном питании и усилении Агни. Оджас — это биохимический аналог счастья, высший нектар, обеспечивающий совершенное здоровье. Это сила, которая позволяет нам противостоять болезням, и иммунная система на подсознательном уровне.

Признаки амы в теле просты. Слабость, тяжесть, вялость, плохой иммунитет, нерегулярное выделение, усталость, голод, уровень энергии и перепады настроения — все это говорит о том, что организм заражен. Признаки оджаса — это легкость тела, хорошая энергия, хороший аппетит и пищеварение, отличный иммунитет, регулярные выделения, физическая сила и выносливость, а также общее чувство благополучия.

Следование этим рекомендациям не только поможет вам похудеть, но и улучшит общее состояние здоровья, способствуя ощущению легкости в теле, увеличению энергии, улучшению аппетита и пищеварения, большей устойчивости к болезням, физической силе и выносливости. Если вы хотите достичь и поддерживать здоровое снижение веса, вы должны создать хорошие привычки в еде. Выбирая пищу, которая уравновешивает нашу конституцию, мы проявляем уважение к своему телу.

Выбор еды

Поскольку избыточный вес в основном связан с дисбалансом Капхи, следует отдавать предпочтение пище, уменьшающей ее. Поскольку капха состоит из воды и земли, она обладает тяжелыми, густыми и влажными свойствами. Чтобы восстановить Капху, ешьте продукты, которые имеют противоположные свойства света и сухости. Вот несколько предложений:

Выбирайте легкие, сухие и теплые блюда. Овощи следует варить или жарить в большом количестве. Фрукты светлого цвета, такие как яблоки и груши, являются лучшими. Также полезны гранаты, клюква и хурма. Мед — прекрасный подсластитель для снижения капхи. Зерновые: лучше всего подходят легкие злаки, такие как ячмень, кукуруза, просо, гречиха и рожь. Специи: все специи полезны, кроме соли, которая повышает капху. Овощи: подойдут редис, спаржа, свекла, брокколи, баклажаны, зеленые/листовые овощи, картофель, белокочанная капуста, морковь, цветная капуста, тыква, салат, сельдерей. Все это отлично подходит для снижения капхи. Для невегетарианцев идеальным будет мясо курицы или индейки. Рыба также приемлема.

Диетические рекомендации

Принимайте пищу в одно и то же время каждый день. Сделайте обед самым важным приемом пищи за день. Ешьте регулярно с 10:00 до 18:00, при этом обед должен быть самым сытным. Ешьте только до тех пор, пока не насытитесь на 75%. После того, как вы поели, не должно быть ни голода, ни боли от переедания.

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Следует избегать холодных напитков, так как они подавляют пищеварительный огонь (Агни). Всегда старайтесь есть теплую пищу, а не холодную. Пища всегда должна быть достаточно приправлена, чтобы способствовать пищеварению. Мягкая пища труднее переваривается и более склонна вызывать образование амы. Доказано, что специи снижают Капху, повышают скорость метаболизма и помогают похудеть.

Примерное меню на день

Завтрак: его можно пропустить или заменить чем-то более легким, например, хлебом, соком или фруктами.

Обед: это самый важный прием пищи за день. Здесь следует уделять особое внимание качеству еды. Предпочтение отдается свежеприготовленной, здоровой, питательной и вкусной кухне с большим количеством овощей.

Ужин: по сравнению с обедом ешьте меньшие порции и более легкие блюда. Горячий суп и хлеб, горячие каши, овощи и крупы или легкие (не сырные) запеканки — все это хорошие варианты. Вечером держитесь подальше от мяса. Также ужинайте не позднее 18:00.

Упражнения

Одним из самых действенных методов обретения идеального веса являются физические упражнения. Привнесение движения в тело помогает усилить пищеварительный огонь, который способствует таянию ненужного жира и сжиганию амы. Этому способствуют регулярные упражнения, которые бросают вызов, но не перегружают ваше тело.

Легкие упражнения в течение длительного периода значительно полезнее для людей с избыточным весом. Это распространенное заблуждение, что если у вас ожирение, вы должны усердно заниматься спортом. Интенсивные упражнения обычно считаются кратковременными, и исследования показывают, что короткие всплески активности сжигают углеводы, а не жир. Воспользуйтесь этими советами, согласно Аюверде, и обретите ту форму, о которой вы всегда мечтали.