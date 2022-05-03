Пентагон признал невозможность контролировать поставляемое Украине оружие

Соединенные Штаты не имеют возможности контролировать, в чьи именно руки попадают поставляемые на Украину западные вооружения и военная техника, вынуждены полагаться в этом вопросе на Киев, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Однако в плане подотчетности мы на данном этапе вынуждены полагаться на украинцев, исходить из того, что они будут поступать правильно, будут действовать осмотрительно и осторожно, распределяя эти вооружения и отчитываясь за них», – передает ТАСС слова шефа Пентагона, выступившего на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Он отвечал на вопрос сенатора Джона Тестера (демократ, от штата Монтана) о том, могут ли США принять какие-то меры, чтобы не допустить попадания американского оружия на Украине «не в те руки».

«Я взаимодействую по этому вопросу с руководством в стране (на Украине ). И они (должностные лица украинского правительства ) меня заверили, что речь идет о важном вопросе, на котором они будут концентрировать внимание», – сказал Остин.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.

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