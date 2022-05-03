 

Пушилин и Турчак наградили военнослужащих медалями «За освобождение Мариуполя» от Украины

03.05.2022, 19:50, Новости дня
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак наградили более 90 военнослужащих Народной милиции, сотрудников МГБ, МВД и МЧС ДНР медалью «За освобождение Мариуполя», сообщил источник с места события.

«Битва за Мариуполь войдет особенными страницами в историю Донбасса. Это особенная и совместная победа подразделений Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пушилина.

Церемония награждения прошла в парке им. Ленинского Комсомола в Донецке.

Напомним, 26 апреля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об учреждении государственной награды – медали «За освобождение Мариуполя».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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