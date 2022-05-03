Мнение: Мирный договор не нужен



Мирный договор не нужен

Не нужен Зеленскому никакой мирный договор.

Для него мир – это КОНЕЦ.

Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями.

Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну.

Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет.

Поэтому Зеленский и дальше будет:

1. Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике.

2. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами.

3. Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора.

4. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан.

5. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами.

Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет.

Если, конечно, сохранится сама должность.

(с) Медведев

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Свежие заявления шайки Зеленского на тему войны до конца, которая просто транслирует американские нарративы отлично показывают, что переговоры с Украиной имеют ценность где-то в районе нуля. Тем, кто этого не понял после Минска-2, наглядно все показали на примере Гомеля и Стамбула.

Как неоднократно говорилось – Украина это инструмент в руках США, который они намереваются использовать. У инструмента нет субъектности и воли, чтобы он мог что-то решать относительно своей собственной судьбы.

Ну а мирный договор не нужен прежде всего США.

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