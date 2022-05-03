Губернатор Подмосковья рассказал о погибщих на пожаре в жилой девятиэтажке в Мытищах

В подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые – в том числе с тяжелыми травмами», – передает РИА «Новости» сообщение Воробьева.

Глава области поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам дома.

«Людей пришлось эвакуировать – задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо», – добавил Воробьев.

В областном ГУ МЧС России, что открытое горение ликвидировано.

Подмосковная прокуратура подтвердила гибель троих человек. Начата проверка по факту пожара. На место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Источник в экстренных службах уточнил, что двое погибших отравились продуктами горения в лифте. Еще один мужчина погиб, выпрыгнув из окна, когда спасался от огня.

«Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, эта версия изучается», – сказал источник в экстренных службах.

Ранее во вторник в поселке Богородское в Московской области выгорел крупный склад с электроникой, причиной пожара, по данным источника в экстренных службах, стала аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.

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