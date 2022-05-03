 

Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом технику ВСУ

03.05.2022, 18:25, Новости дня
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.

«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.

Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».

Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.

Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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