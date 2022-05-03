Украинскую пыточную и тело без ног в форме ВС РФ обнаружили под Херсоном

Устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил РФ обнаружены в поселке Зеленовка, в 7 километрах к северо-востоку от Херсона, сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд.

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур, принимавший участие в операции, в ходе которой и была обнаружена пыточная камера.

На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.

По словам собеседника, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов.

Ранее Главным следственным управлением СК были возбуждены три уголовных дела о пытках российских военнослужащих украинскими военными в ходе проведения специальной военной операции.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.

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