Мнение: Впал ли Байден в маразм, русофобия Карла Маркса и ранняя подготовка к пенсии

1. Вот этот день и настал. Бо́льшая часть американцев считает Байдена маразматиком — и это я сейчас не ритуально ругаюсь в адрес врага своей страны, а всего лишь точно излагаю данные исследований.

Согласно последним опросам, рейтинг доверия Байдена опустился до 39%, а рейтинг недоверия впервые поднялся до 51%. Больше половины опрошенных Байдену не доверяет. При этом 54% считают, что не в состоянии заниматься сложными международными вопросами вроде противостояния России, 53% сомневаются в его умственной пригодности к посту президента, а 61% считают, что Байден слишком стар:

https://www.dailywire.com/news/biden-sinks-to-new-low-in-harvard-poll-as-majority-of-americans-have-doubts-about-his-mental-fitness

Также 63% опрошенных американцев оценивают нынешнее состояние экономики США как «слабое».

2. Историк Сергей Цветков цитирует малоизвестные реплики Маркса и Энгельса о России. Вот, например:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1996995.html

…в «Разоблачениях дипломатической истории XVIII века» Маркс пишет: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства… Впоследствии Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». А из этого уже делаются выводы: «В войне с Россией совершенно безразличны мотивы людей, стреляющих в русских, будут ли мотивы черными, красными, золотыми или революционными… Ненависть к русским была и продолжает быть первой революционной страстью».

Не менее жёстко относился к славянам Энгельс. В 1849 г. он писал в «Neue Rheinische»: «Ближайшая мировая война сметет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы… У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы — Россию»…

3. В Школе капитализма я пишу, почему готовиться к пенсии надо уже сейчас:

https://sponsr.ru/capitalism/14405/Tri_sposoba_podgotovitsya_k_pensii/

Ваша государственная пенсия будет маленькой. Согласен, несправедливо, но при начислении пенсий справедливость вообще отходит на второй план. Пенсия нужна государству, чтобы переставшие работать граждане имели деньги на скромную еду, на простые лекарства и на оплату коммунальных услуг. Тот факт, что не работавший ни дня в своей жизни уголовник получает примерно столько же, сколько и добросовестный работник культуры с трудовым стажем в 45 лет, государство волнует мало.

Государство вводит разные баллы и прочие рюшечки, чтобы создать видимость справедливости. Пенсии назначают по социалистическим принципам: идея не в том, чтобы вознаградить достойных, а в том, чтобы поддержать бедных.

Теперь, когда мы подсветили фонариком очередную неполиткорректную грань реального мира, можно перейти к обсуждению жизненных сценариев…