 

Мнение: Шестой пакет

03.05.2022, 17:30, Разное
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На этой неделе Европа намерена озвучить «шестой пакет» санкций против России. Он будет крайне тяжелым и коснется эмбарго на торговлю нефтью.

У Европы уже есть опыт. В свое время аналогично вводились санкции против Ирана. Тогда эмбарго было введено с отсрочкой на полгода, чтобы европейские компании успели найти новых поставщиков и настроить переработку под новые сорта нефти. Сейчас эмбарго будет также введено с отсрочкой. Возможно, до конца года. Однако сам по себе запрет уже сомнений не вызывает. Ряд небольших стран могут настоять на индивидуальном применении общего решения, но все равно поддержат его.

Газовые поставки пока выведены из обсуждения, к ним приступят в конце мая. Газовое эмбарго должно быть введено в следующем, седьмом «пакете» санкций. И оно однозначно будет более «размытым», чем нефтяное.

Источник: Эль Мюрид



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