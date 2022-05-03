 

Австрии не пригласила российских дипломатов на мероприятия к окончанию Второй мировой войны

03.05.2022, 16:59, Новости дня
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МИД Австрии уведомил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов РФ в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», – передает РИА «Новости» слова Любинского.

По его словам, одновременно австрийский МИД заверяет посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти «тысячам» павших советских солдат.

Отмечается, что непонимание «значения страшных уроков истории Второй мировой войны и их последствий вновь становится глубинной проблемой двусторонних отношений». «В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий», – заключил посол.

Ранее министр финансов страны Магнус Бруннер заявил, что Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.

Напомним, в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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