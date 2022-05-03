МВД Приднестровья рассказало подробности предотвращенного в поселке Маяк теракта

МВД Приднестровья подтвердило, что в поселке Маяк предотвращена попытка теракта при помощи беспилотника.

«После взрывов антенн, произошедших на минувшей неделе, телерадиоцентр находился под усиленной охраной. Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ, пограничники обнаружили беспилотник. Дрон был нейтрализован», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

По данным ведомства, «к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, саперы, специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз».

«Дрон диаметром полтора метра собран из различных комплектующих. Оборудование настолько мощное, что способно перемещать грузы до 20 килограмм на расстояние до 30 километров от оператора, который им управляет», – сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что «к летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 сантиметров и 25 сантиметров в диаметре, в котором находилось 2 килограмма пластида».

«Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны», – сообщили в МВД.

В ведомстве сообщили, что «злоумышленники планировали диверсию, их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра».

«В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ», – сообщили в МВД.

Ранее во вторник приднестровский телеканал «ТСВ» сообщил, что попытка теракта с помощью дрона была предотвращена ночью во вторник на радиотелецентре Маяк в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, взрыв бы полностью вывел радиоцентр из строя.

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