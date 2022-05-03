 

Союзмультфильм покажет оригинальную версию “Трое из Простоквашино” со сценарием 1952 года

03.05.2022, 16:31, Разное
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“Союзмультфильм” готовит новую версию известного сериала “Трое из Простоквашино”, соответствующую актуальным задачам гражданско-патриотического воспитания народонаселения и раскрывающую героическое прошлое нашей страны. Мультипликаторы утверждают, что недавно обнаружили неотредактированные подлинники оригинального сценария 1952 года, которые значительно отличаются от финальной советской версии – именно по ним и переделают мультфильм.

Уже известно, что образ почтальона Печкина изначально был более детально проработан – герой курил трубку, а под плащом носил китель. Под его чутким и мудрым руководством заброшенная деревня превращалась в образцовое социалистическое сельскохозяйственное предприятие, изживала космополитизм, западопоклонничество, индивидуализм и другие отрицательные черты.

Пёс Шарик в оригинальном сценарии вёл борьбу с вредителями и кулацкими элементами, такими, как субъект, скрывающийся под псевдонимом Матроскин. Сначала тот был допрошен в связи с подозрениями в мелкобуржуазном уклоне и собственничестве, но следствие применило передовые тактики ведения допроса и добилось признательных показаний в шпионаже и участии в антисоветской организации. Банда Матроскина вела контрреволюционную подрывную работу на селе, агитировала крестьян утаивать продовольствие, единолично владела коровой.

В свою очередь дядя Фёдор в “новом старом” сценарии предстал перед особым судебным органом по обвинению в присвоении ценностей, найденных в колхозной земле путем чёрного археологического промысла. Согласно сюжету, в ходе следствия он сообщает властям о деятельности своего отца – тот оказался собственником предметов особой роскоши (а именно автомобиля), приобретённых на средства, полученные неизвестным путём. Учитывая этот факт, а также чистосердечное раскаяние и малолетство, народный суд проявляет к нему мягкость – дядя Фёдор целиком искупит свою вину через десять лет, но вот почтальон к нему ходить уже не будет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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