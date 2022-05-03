Мнение: Новые регионы конфликта

Евросоюз разработал проект плана по замещению импорта российского газа, узнал Bloomberg. По информации агентства, он включает в себя активное сотрудничество с Африкой. По версии Брюсселя, Нигерия, Сенегал, Ангола и другие страны «предлагают нереализованный потенциал в сфере сжиженного природного газа».

Кроме того, ЕС планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу к лету. Брюссель поддержит удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», который обеспечивает поставки из Азербайджана до 20 млрд кубометров газа в год.

Проект также предполагает реализацию соглашения с США о поставке дополнительных 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году и около 50 млрд кубометров ежегодно до 2030 года. Документ о внешнем сотрудничестве в энергетической сфере планируют принять до конца месяца.

Пока нам из телевизора рассказывают, какие европейцы тупые и делают прогнозы, когда они замерзнут, Европа работает над темой отключения России от своего рынка. Что у нее получится в итоге, это вопрос вероятностный, но времени смотреть российскую пропаганду у европейцев точно нет.

Переключение на Африку, в общем-то, напрашивается. Правда, нужно понимать, что в Африке Европе придется столкнуться в первую очередь с Китаем, который активно окучивает эту делянку и с теми же самыми целями. Конфликт между Европой и Китаем на этом континенте, безусловно, существенно вырастет.

Еще одна точка, где столкновение почти неизбежно — Каспийское море и Средняя Азия. Увеличить мощность Южного газового коридора только за счет азербайджанского газа в долгосрочной перспективе невозможно. А потому встанет вопрос о Транскаспийском трубопроводе и перехвате туркменского и казахстанского газа. Ну, и узбекского, хотя его объемы не слишком велики. Здесь столкнутся уже сразу три игрока — Китай, Европа (точнее, Турция) и Россия. Нюанс в том, что среднеазиатским странам выгодно получить в конечном итоге прямой выход на два крупнейших рынка — и китайский, и европейский, поэтому они заинтересованы в обоих игроках, а вот Россия котируется всё ниже, так как ее надежность, как покупателя среднеазиатского газа, падает по мере отключения ее от европейского рынка.

Газовая война за европейский рынок переходит в новый раунд, вовлекая все новых участников и расширяя географию конфликта.

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