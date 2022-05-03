Полиция Армении на митингах за отставку Пашиняна задержала более 220 человек
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Сотрудники полиции Армении во вторник в ходе массовых акций с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна задержала более 220 человек, сообщили в пресс-службе полиции.
«По состоянию на 16.00 в участки полиции Еревана доставлены 206 человек, в Гегаркуниксой и Араратской областях – 14 человек», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее оппозиционные активисты попытались машинами заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц.
Утром во вторник группы оппозиционных армянских активистов принялись перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
К обеду число задержанных в армянской столице в ходе акций протеста увеличилось до 70 человек.
В конце апреля объединенная оппозиция Армении решила установить палатки на площади в центре Еревана. Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
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