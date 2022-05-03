Мнение: Когда капитулирует Украина?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает переживать за Украину. Сегодня он выложил в своем Telegram-канале очередную порцию переживаний. И написал:

«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир – это КОНЕЦ. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет.

Поэтому Зеленский и дальше будет:

1. Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике.

2. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами.

3. Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора.

4. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан.

5. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами.

Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет».



Отсюда

Это что же получается? Мир на Украине нужен только России? И лично Путину? По версии Медведева, Украина уже готова к безоговорочной капитуляции и подписанию мирного договора на условиях Москвы? Но это не нужно лично Зеленскому и шавкам «вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет»?

Мне вот интересно, Медведев сам додумался написать то, что написал? Или подсказал и попросил кто?

PS Про пункты 3 и 5 Медведев очень смешно написал… У меня просто нет слов, но и смеяться нет желания, потому что написанное хоть и выглядит смешно, но совсем не веселит.

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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