Мнение: Пилите, Шура, они золотые

Уже с месяц бьюсь над задачей: как бы объяснить бессмысленность всего происходящего на Украине максимально наглядно, так, чтобы «пробило» даже самых упоротых на «победе» так называемых «патриотов России»? Эти ведь не унимаются, их не оставляет надежда, что вот «еще немного, еще чуть-чуть!» – и наступит некий долгожданный «перелом», и все жертвы окажутся не напрасными, и репутация чудесным образом отмоется, и даже санкции все снимут… Они даже мобилизацию готовы провести – «все для фронта, все для победы!»

И им невдомек, что никакой победы нет и уже не может быть, ее призрак развеялся по ветру уже в первые 5 дней «операции» – когда стало ясно, что вся Украина настроена оказывать серьезное сопротивление, а бойцы ВСУ почти не сдаются в плен.

Хотелось сделать объяснение с опорой на великую русскую литературу – во-первых, больше шансов, что у патриотов возникнут хоть какие-то ассоциации, во-вторых – русская литература на то и великая, чтобы давать ответы на все вопросы. Так и оказалось – правда, помощь пришла с неожиданной стороны: я как-то больше смотрел в сторону Толстого-Достоевского, а исчерпывающий образ оказался… у Ильфа с Петровым!

Вспомним популярную историю с «золотыми гирями» из «Золотого теленка». Вкратце для тех, кто подзабыл: два жулика, Шура Балаганов и Паниковский, невесть с чего возомнили, что подпольный миллионер Корейко (украинская фамилия!) хранит свои несметные богатства у себя в каморке в виде золотых слитков, которые он замаскировал под гири. Покрыл типа черной краской, может быть даже заодно и слоем чугуна – а под ним натуральное ЗОЛОТО!

Поэтому два друга решили эти гири у Корейко выкрасть. Притащили, обливаясь потом, на пустырь, вооружились ножовками по металлу и решили для проверки распилить, чтобы на срезе увидеть золото. Пилили-пилили, распилили обе гири пополам… ну, дальше вы знаете.

В чем здесь аналогия? В том, что с точки зрения путинской России Украина – это была тоже такая «золотая гиря». На вид невзрачная, даже покрытая ненужным слоем ненужного чугуния: чугуний – это как раз «бендеровцы», которые будто бы специально облепили всю Украину и закрывают от глаз истинную СУЩНОСТЬ данной страны, а именно: золотой слой чудесных людей, истинных в душе русичей, которые обожают Россию, всей душой мечтают к ней присоединиться, жить и умирать за Россию… но только вот беда – чугунные «бендеровцы» не дают им проявиться, воззвать к России «Мы здесь! Спаси нас, будем служить тебе верой и правдой!»

В итоге Паниковский и Шура Балаганов (Путин и русский народ) принимают решение гирю украсть, слой чугунных бендеровцев с нее счистить, а истинное золото – украинских русичей – взять себе. Вот они украли гирю – и пилят ее ножовкой. Прорубаются вниз, слой за слоем – а везде один и тот же чугун. Золота НЕТ!!

Кто помнит фильм «Золотой Теленок»? Там в соответствующей ситуации, как и в книге, первым о том, что они облажались, догадывается Паниковский. Шура по природе малость туповат (Галковский: «Самый глупый белый народ на земле») – поэтому он понимает крах своих ожиданий только тогда, когда допиливает гирю до конца, но никакого золота не обнаруживает. Но пока еще дело до упора не дошло, Паниковский, в надежде хотя бы оттянуть час расплаты, фальшиво подбадривал напарника: «Вы пилите, Шура, пилите! Они золотые!»

В точности как и сейчас, когда речь о продолжении «окружения на Донбассе»: «Вы окружайте, Шура, окружайте! Победа не за горами!»

КАКАЯ победа, жульё?! Шура в итоге получил вместо целой гири две половинки – хотя гири товарища Корейко ему были не нужны никакие: ни в целом, ни в располовиненном виде. В свете открывшегося ужасного знания, что никакого золота там не было и в помине, а был всегда сплошной чугун – неизбежно встает вопрос: а зачем тогда было гири воровать? Зачем было их распиливать? Зачем вообще всё?? Чем занимались два товарища, проникая в жилище подпольного миллионера ради гирь – срок себе хотели поднять на ровном месте?

Выходит, что так. Паниковский всё понял первым, хотел уже предложить Шуре бросить гири, не допиливать, ну их к бесу… Но побоялся его непредсказуемой реакции.

Наши балагановы, коих полстраны, тоже явно настроены «пилить до конца». Мир их праху.