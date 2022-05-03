“Чай с молоком” – свежая тенденция весны в окрашивании волос: цвет, который подходит под все оттенки кожи

Как мы уже привыкли, чаще всего цвета волос называют в честь какой-нибудь еды или напитка. Уже была мода на шоколадно-русый цвет волос с карамельными оттенками, медовый блонд, а теперь им на замену пришел цвет “чай с молоком”.

Преимущество цвета волос со странным названием “чай с молоком” в том, что он подходит к любому тону кожи, типу внешности, возрасту. Происходит это благодаря гамме нейтральных оттенков от светло-коричневого до кремово-бежевого. Это идеальный выбор, если вы не хотите сильно менять свою прическу, а просто есть желание что-то немного обновить в своем образе.

Что это за цвет

Кремово-бежевый цвет не является ни холодным, ни теплым оттенком, а находится как раз между ними. Представьте себе большую чашку чая с небольшим количеством молока — именно об этом цвете идет речь.

В традиционном варианте светлые пряди сочетаются с более темным основным цветом, что придает волосам своего рода дополнительный объем. Несмотря на то что бронзовый оттенок, то есть смесь блонда и коричневого, более яркий, чем его составляющие, вы все равно можете рассчитывать на более-менее естественный конечный результат. Вот почему решение окрасить волосы в цвет “чай с молоком” может быть идеальным выбором для вас, если вы ищете натуральный оттенок, который вам максимально подходит.

Еще одно преимущество – вам не придется ходить в парикмахерскую каждые две недели, чтобы обновить цвет. А это и значительная экономия средств и времени, а также отсутствие регулярного негативного влияния на волосы независимо от того, насколько качественную краску использует ваш мастер.

Как попросить правильный цвет у парикмахера

Официального названия цвета для волос “чай с молоком” нет, однако хороший мастер с легкостью поймет, о чем вы. Для этого попросите сделать коричневый базовый цвет с кремово-бежевыми оттенками, упомянутыми выше. При этом вам нужно будет еще решить, какую технику окрашивания мастер будет использовать, балаяж или какую-нибудь другую.

Но при этом стоит помнить, что базовый цвет также зависит от того, насколько сильно вы хотите осветлить волосы. В некоторых случаях достаточно будет и мелирования. Это зависит от ваших пожеланий и особенностей волос. Смело пробуйте цвет чая с молоком, даже если у вас кудрявые волосы.

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Нежные коричневые оттенки

Кроме того что эти цвета максимально естественны, они еще и просто красивы, но при этом не бросаются в глаза. Если вам не нравится ваш базовый светлый цвет, вы можете легко смешать его с оттенком “чай с молоком”.

Вот отличная идея, которую вы можете показать своему парикмахеру, чтобы повторить. Идея подойдет тем девушкам, у которых темно-каштановые волосы. Независимо от того, насколько темные ваши волосы, конечный результат все равно будет прекрасным и максимально естественным.

Сравните это фото с предыдущим. Разница очевидна и сразу видна. Цвет “чай с молоком” более естественный, хотя и получить его сложнее, особенно если волосы ранее уже были окрашены, например красками из масс-маркета.

Варианты для кудряшек

Вам нравятся кудрявые волосы и вы постоянно их завиваете? Не волнуйтесь, чайно-молочный цвет волос будет чудесным. Благодаря этому можно сделать объем волос еще большим, а светлые пряди – более выраженными.

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Еще несколько беспроигрышных вариантов

Как уже упоминалось, этот цвет нельзя назвать ни теплым, ни холодным, однако все же можно достичь эффекта, который был бы ближе к одной из этих полярностей. Например, на этом фото оттенок у макушки более холодный.

Натуральным же блондинкам можно получить цвет, который приближен к теплой гамме оттенков.

Но, независимо от начального цвета волос, получится естественный оттенок, который имитирует выгорание прядей на солнце, что очень актуально с наступлением весны.