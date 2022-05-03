 

ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибром 152 мм

03.05.2022, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, информирует представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.10 с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (четыре снаряда)», –  сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Напомним, 2 мая украинские войска в 7.40 обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

Накануне, 1 мая, ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в Херсонской области, есть жертвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Обвиняемого в убийстве студентки США россиянина арестовали

11.02 / Конгрессмен об импичменте – демократы готовы игнорировать конституцию, лишь бы Трампа не избрали вновь

27.09 / Посол и военный атташе РФ в Сербии посетили линию разграничения с Косово

15.09 / В Киеве задержали трех сотрудников ГФС во время получения взятки – прокуратура

19.01 / “Кошечки. Большая симпатичнее”, “Лижут зад только себе”. Седокова надела “голый” купальник

21.04 / США объяснили включение Финляндии и Швеции в НАТО противостоянием России

13.01 / Обозреватель Bloomberg – демографические проблемы России следует решать не выплатами, а поддержкой женщин

16.08 / Министерство обороны Великобритании раскритиковали за непродуманную борьбу с мигрантами

20.11 / Frankfurter Allgemeine – несмотря на санкции, торговля между ЕС и Белоруссией процветает

24.01 / Порошенко, которому суд избрал меру пресечения, до сих пор не сдал загранпаспорт – Госбюро расследований

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика