ВСУ обстреляли Первомайск снарядами калибром 152 мм

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, информирует представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.10 с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (четыре снаряда)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Напомним, 2 мая украинские войска в 7.40 обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

Накануне, 1 мая, ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в Херсонской области, есть жертвы.

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