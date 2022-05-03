Парламент Эстонии отказался отзывать подпись под пограничным договором с Россией

Парламент Эстонии выступил против предложения оппозиции отозвать подпись под пограничным договором с Россией, в котором стороны отказываются от территориальных притязаний друг к другу, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и занимавший тогда пост министра иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств. Оппозиция против ратификации договора, настаивая на привязке к нему Тартуского мирного договора 1920 года, по которому к Эстонии отошла часть Псковской и Ленинградской области.

«Пятьдесят три голоса были поданы против инициативы EKRE (Консервативной народной партии Эстонии ), за принятие этого предложения проголосовали 28 депутатов. Инициатива была отклонена», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Оппозиция выдвинула такую инициативу, так как, согласно ее пояснительной записке, после восстановления независимости территория Эстонии, как и «сухопутная граница с Россией de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре».

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году в Москве. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. Москва расценила этот шаг как попытку Таллина зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года. Согласно Тартускому миру, Советская РФ стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области РФ), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области РФ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Эстонские власти считают, что Тартуский договор напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии, называя договор основополагающим документом, подтверждающим суверенитет страны. РФ рассматривает Тартуский договор как не имеющий юридической силы исторический документ.

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