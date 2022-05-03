 

Минобороны: ВС РФ и армия ДНР открыли огонь по позициям боевиков на «Азовстали»

03.05.2022, 14:10, Новости дня
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Боевики украинского националистического батальона на «Азовстали» вышли на огневые позиции, российские военные и военные ДНР открыли огонь, сообщило Министерство обороны России.

Они воспользовались режимом тишины для этого, цитирует сообщение российского оборонного ведомства РИА «Новости».

Российские военные и армия Донецкой народной республики начали уничтожать их огневые позиции и позиции ВСУ после того, как те нарушили режим тишины.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.

Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что якобы находившийся на «Азовстали» канадский генерал мог покинуть это место, когда предпринималась несанкционированная попытка выхода с территории этого предприятия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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