МВД Болгарии: “Филиппу Киркорову не 55, а 75 лет”

Министерство внутренних дел Болгарии на официальном сайте опубликовало свидетельство о рождении Филиппа Киркорова. Согласно обнародованному документу, популярный певец родился не в 1967 году, как считалось ранее, а на 20 лет раньше.

“С удивлением увидел в интернете рекламу юбилейных концертов Киркорова в честь его 55-летия, которые он давал во многих российских городах весной этого года. Но я лично держал в руках его свидетельство о рождении, которое хранится в ЗАГСе города Варна. Этот документ мы и опубликовали, на самом деле Филипп появился на свет в 1947 году, через два года после войны”, – заявила министр внутренних дел Болгарии Румяна Бычварова.

Сам Киркоров назвал документ фейком и обвинил руководство МВД Болгарии в провокации. Как отметил народный артист России, за действиями болгарской стороны стоят деструктивные силы в Москве.

В ближайшее время он пообещал опубликовать в СМИ своё настоящее свидетельство о рождении, а также данные медицинского обследование, которое подтвердило его реальный биологический возраст.

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