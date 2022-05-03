 

Стоимость золота на LME опустилась ниже 1 850 долларов впервые с 15 февраля

03.05.2022, 12:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стоимость золота в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже 1,85 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 15 февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.

Так, по состоянию на 11.47 мск стоимость драгметалла снижалась на 0,75%, достигая 1,849 тыс. долларов за тройскую унцию. К 12.05 мск стоимость металла падала до 1,854 тыс. долларов за тройскую унцию (-0,52%), пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) во вторник стоимость алюминия опустилась ниже 3 тыс. долларов за тонну впервые с 3 февраля 2022 года. По данным торгов на 12:05 мск, металл дешевел до $2,992 тыс. за тонну (-1,98%).

Ранее LME установила запрет на размещение на торгах ряда металлов из России. Речь идет об алюминии, меди и никеле со складов в Великобритании.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Украина за день завоевала 10 медалей на Паралимпиаде, число случаев штамма “Дельта” в стране возросло. Главное за день

20.10 / В США признали неготовность экипажа Bonhomme Richard к тушению пожара в 2020 году

14.10 / Тренер сборной Испании заявил, что разочарован поражением от Украины в Лиге наций УЕФА

13.01 / Российские НКО научились сотрудничать с государством в статусе равноправного партнера

04.04 / В Ростовской области мать держала ребенка на привязи без еды и воды

26.06 / Россиян арестовали на Шри-Ланке из-за жуков

27.04 / “Мне стыдно за пожилую женщину”. Вдова Табакова отреагировала на рассказ Прокловой о домогательствах знаменитого актера

24.12 / Ежегодная пресс-конференция Путина — прямая трансляция

14.10 / В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

17.08 / Экс-глава минздрава Бразилии – антинаучная реакция Болсонару на коронавирус довела страну до катастрофы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика