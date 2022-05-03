Стоимость золота на LME опустилась ниже 1 850 долларов впервые с 15 февраля

Стоимость золота в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже 1,85 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 15 февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.

Так, по состоянию на 11.47 мск стоимость драгметалла снижалась на 0,75%, достигая 1,849 тыс. долларов за тройскую унцию. К 12.05 мск стоимость металла падала до 1,854 тыс. долларов за тройскую унцию (-0,52%), пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) во вторник стоимость алюминия опустилась ниже 3 тыс. долларов за тонну впервые с 3 февраля 2022 года. По данным торгов на 12:05 мск, металл дешевел до $2,992 тыс. за тонну (-1,98%).

Ранее LME установила запрет на размещение на торгах ряда металлов из России. Речь идет об алюминии, меди и никеле со складов в Великобритании.

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