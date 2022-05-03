 

Евродепутаты потребовали от РФ вернуть самолеты «законным владельцам»

03.05.2022, 12:45, Новости дня
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В Европарламенте призвали российскую сторону вернуть перерегистрированные в российском реестре самолеты «законным владельцам», говорится в проекте резолюции ЕП.

«Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам», – цитирует проект РИА «Новости».

По мнению европейских парламентариев, власти РФ будут нести ответственность за создание опасности для жизни россиян, если разрешат этим самолетам летать в своем воздушном пространстве, «не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности».

В марте премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. До этого в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.

Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что западные лизингодатели требовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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