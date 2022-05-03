 

Оппозиция сделала попытку заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц

03.05.2022, 12:45, Новости дня
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Оппозиционные активисты в полдень 3 мая попытались машинами заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Акцию протеста транслируют местные новостные порталы. Полиция начала задержания оппозиционеров, чтобы разблокировать дорогу, а также задерживают активистов, которые пытаются оставить дорогу перекрытой, пишет ТАСС.

Утром во вторник группы оппозиционных армянских активистов принялись перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

К обеду число задержанных в армянской столице в ходе акций протеста увеличилось до 70 человек.

В конце апреля объединенная оппозиция Армении решила установить палатки на площади в центре Еревана. Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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