Оппозиция сделала попытку заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц

Оппозиционные активисты в полдень 3 мая попытались машинами заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Акцию протеста транслируют местные новостные порталы. Полиция начала задержания оппозиционеров, чтобы разблокировать дорогу, а также задерживают активистов, которые пытаются оставить дорогу перекрытой, пишет ТАСС.

Утром во вторник группы оппозиционных армянских активистов принялись перекрывать центральные улицы Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

К обеду число задержанных в армянской столице в ходе акций протеста увеличилось до 70 человек.

В конце апреля объединенная оппозиция Армении решила установить палатки на площади в центре Еревана. Ранее лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявил, что с 25 апреля начинается «второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей». Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

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