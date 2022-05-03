Вслед за Visa и Mastercard из России уходит блокчейн

Система распределённого хранения данных блокчейн 3 мая объявила об уходе из России, сославшись на международные санкции и аналогичное решение, ранее принятое Visa и MasterCard. Американско-швейцарская компания, осуществляющая международное управление блокчейном, объявила о необходимости выполнять ограничительные меры.

В официальном пресс-релизе говорится, что все блокчейн-операции, связанные с российскими криптовалютными кошельками (вне зависимости от типа криптовалюты), в кратчайшие сроки будут приостановлены, а само содержимое кошельков окажется замороженным. Не исключено, что часть средств россиян будут изъяты и направлены на финансированое гуманитарных проектов, однако об этом будет сообщено дополнительно в ближайшие недели.

“Несмотря на необходимое и вынужденное решение, которое мы принимаем сегодня, криптовалюты остаются безопасным и анонимным платёжным средством, открытым для всех и инклюзивно включающим в себя весь земной шар (помимо граждан стран и территорий, в отношении которых в США действуют особые санкционные ограничения)”, – говорится в заявлении.

Планируется также ввести категорию “подозрительных” кошельков, которыми владеют лица, предположительно близкие к гражданам России – им придётся подтверждать все свои транзакции письменным обращением к службе безопасности блокчейна с заверенной подписью, а предельные суммы переводов будут ограничены системой лимитов.

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