 

Мнение: Боюсь-боюсь

03.05.2022, 11:55, Разное
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На Западе самым активным образом организуются информационные «утечки» о том, что 9 мая (или около этой даты) Путин объявит войну Украине и начнет мобилизацию.

Это все сильно напоминает предшествующие 24 февраля события, когда Запад (США в первую очередь) откровенно побаивались не нападения Кремля на Украину, а совсем наоборот — что он откажется от этой идеи. Тогда в ходу был тренд информационных сообщений «Ой, боюсь-боюсь. Если страшные русские нападут, мы подожмем хвост и убежим». Сейчас — ровно та же история. Штаты отчаянно пытаются показать, что идея мобилизации в России их чрезвычайно пугает, и у них нет никаких методов против Коти Сапрыкина.

Цель, понятно, здесь, совсем противоположная: наоборот, подтолкнуть Путина к принятию самоубийственного решения. Спец-операция ожидаемо захлебывается, и к концу мая встанет вопрос: а не пора ли как-то всё это безобразие заканчивать? Результаты, конечно, крайне слабые, но лучше удержать хоть что-то, чем потерять всё.

Запад категорически не согласен с настолько скорым завершением банкета и требует продолжения. Количество жертв всё ещё недостаточно, Европа не вошла в мобилизационный режим, 5 млн беженцев из Украины — слишком небольшое число, чтобы расшатать устойчивость континента. Кроме того, прекращение боевых действий даст дополнительные очки противникам введения тотального эмбарго на торговлю с Россией.

Потому концерт должен перейти в следующее отделение. Пусть даже после небольшого антракта. А для этого нужно как-то побудить Кремль напрячься и изыскать новый ресурс для продолжения бойни.

Источник: Эль Мюрид



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