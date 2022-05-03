Улюкаев заявил, что совершил преступления под действием заклятья «Империус», наложенного Чубайсом

Экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев дал первые показания в рамках сделки со следствием, сообщает официальный сайт ФСИН.

По словам чиновника, все свои преступления он совершал в безвольном состоянии под действием заклинания «Империус» (запрещено в РФ).

Улюкаев рассказал, что Чубайс наложил на него заклинание в 2014 году, вскоре после присоединения Крыма. Экс-глава «Роснано» заставлял его заключать невыгодные для России контракты, финансировать мошеннические проекты и напрямую воровать наличность, при этом Улюкаев не мог сопротивляться, поскольку был полностью лишён воли.

В настоящее время действие «Империуса» ослабло вследствие бегства Анатолия Чубайса за границу. Экс-министр выразил уверенность, что в ближайшее время показания против Чубайса даст большое количество его жертв по мере того, как будут ослабевать наложенные им чары.

«Разве я стал бы делать это по своей воле? Я поэт, пишу стихи и диссертации по экономике. Воровать деньги никогда не умел и не хотел. Все свои злодеяния я совершил как во сне, поскольку «Империус» полностью лишает человека воли. За всё нужно винить Анатолия Борисовича, который использовал недозволенное проклятье на гражданине Российской Федерации, патриоте и честном государственнике», – заявил Улюкаев.

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