Начать новый месяц удачно помогут советы старших арканов: Таро-прогноз на первую неделю мая

Много планов и надежд есть у многих из нас на последний месяц весны. Чтобы удачно реализовать все задуманное в мае, рекомендуется прислушаться к советам карт Таро. Вот, какая неделя ожидает представителей разных знаков зодиака.

Овен

Карта Маг указывает на то, что начало недели вам нужно посвятить борьбе со своими внутренними страхами и комплексами. Поставьте себе за цель стать уверенной в себе личностью и займитесь самосовершенствованием.

В середине недели не совершайте опрометчивых поступков. Карта Умеренность призывает вас к тому, чтобы сохранять баланс во всем, избегая любых крайностей.

В конце недели лучше отправиться подальше от городской суеты куда-нибудь на природу. Карта Отшельник в раскладе указывает на то, что вы не будете нуждаться в компании. Восстановите силы в уединении.

Телец

Карта Маг — рекомендация вам о том, чтобы перестать сомневаться в себе и в своих силах. Данный совет особенно актуален в начале недели. Проявите изобретательность, нестандартный подход к ситуации, чтобы решить текущие проблемы. Не бойтесь приступать к активным действиям.

В середине недели события начнут развиваться не по плану. Вы не сможете контролировать происходящее и как-то повлиять на ситуацию, о чем свидетельствует карта Башня. Просто расслабьтесь и плывите по течению.

Карта Влюбленные указывает на то, что в конце недели вы столкнетесь с какой-то дилеммой, с необходимостью сделать конкретный выбор. Чтобы не ошибиться, прислушивайтесь к голосу своей интуиции.

Близнецы

Начало недели будет весьма плодотворным. Самые оптимистичные прогнозы появляются благодаря карте Солнце в раскладе. Перед вами откроются новые возможности и перспективы, удастся решить материальные проблемы.

В середине недели подавляйте в себе желание откладывать важные дела на потом. Карта Сила призывает вас действовать решительно и активно, но при этом честно, не идя на компромисс с совестью.

Карта Суд указывает на то, что в конце недели будет поставлена точка в каком-то деле. Это принесет вам моральное удовлетворение, облегчение, освобождение.

Рак

Начните неделю с работы над собственными ошибками. Проанализируйте свои поступки, извлеките важные уроки, чтобы впредь не наступать на те же грабли. Это рекомендация по карте Правосудие.

В середине недели нужно будет пересмотреть текущую ситуацию и свою жизнь в целом. Карта Смерть указывает на необходимость избавиться от всего токсичного. Это могут быть отношения, в которых вы чувствуете себя несчастным и униженным. А, может, вам следует отказаться от тех дел, которые отнимают драгоценное время, но не приближают вас к достижению заветных целей.

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Конец недели лучше провести в уединении и даже изоляции. Это рекомендация по карте Отшельник.

Лев

В начале недели вам придется сделать выбор. Об этом свидетельствует карта Влюбленные. Взвесьте все «за» и «против» перед принятием окончательного решения. Не перекладывайте ответственность на других.

В середине недели старайтесь вести не такую активную социальную жизнь, к которой вы привыкли. Карта Отшельник призывает вас к тому, чтобы самостоятельно сделать анализ текущей ситуации и подумать о планах на будущее.

В конце недели ожидаются какие-то хорошие события: возможно, получение добрых вестей. Карта Верховная Жрица — рекомендация вам к тому, чтобы прислушиваться к внутреннему голосу, а не игнорировать его.

Дева

Карта Луна указывает на то, что в начале недели вы не сможете объективно свое положение. Что-то будет скрыто от ваших глаз. Не доверяйте слухам, перепроверяйте информацию.

В середине недели появится возможность поставить точку в каком-то важном деле. На это указывает карта Правосудие. Ситуация решится в вашу пользу только в том случае, если вы будете поступать честно и справедливо.

В конце недели вы сможете подытожить произошедшее, закрыть страницу, чтобы начать новый жизненный этап. Карта Смерть указывает на прощание с прошлым и избавление от ненужного.

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Весы

В середине недели вы столкнетесь с множеством соблазнов, о чем свидетельствует карта Дьявол. Ваша задача заключается в том, чтобы собрать всю волю в кулак и не потакать своим слабостям.

Середина недели — хороший период для того, чтобы поработать над собой, избавиться от страхов и комплексов. Карта Маг указывает на то, что вам нужно обрести уверенность в себе, перестать сомневаться в своих силах.

В конце недели ожидаются сюрпризы и неожиданные повороты судьбы. Карта Колесо Фортуны — рекомендация вам о необходимости смириться с происходящим. Сейчас не в ваших силах взять ситуацию под свой личный контроль, поэтому не тратьте энергию попусту.

Скорпион

Карта Императрица указывает на то, что в начале недели перед вами откроется много возможностей и перспектив для роста. Удача и успех будут сопутствовать вам во всем.

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В середине недели уладить важные вопросы вам удастся с помощью третьего лица. Карта Иерофант — указание на мудрого человека, помощника, наставника. Ему можно доверять.

Карта Дьявол указывает на то, что в конце недели вам следует держать под контролем свои эмоции. Ни в коем случае не пускайтесь во все тяжкие ради достижения поставленной цели (особенно с целью обогащения). В противном случае рискуете потерпеть фиаско.

Стрелец

Карта Отшельник указывает на то, что в начале недели нужно немного сбавить темп, избегать принятия поспешных и необдуманных решений. Тщательно продумывайте каждое свое действие, займитесь краткосрочным и долгосрочным планированием.

В середине недели у вас появится возможность проявить свои лидерские качества. Карта Император указывает на возможность завоевать свое место под солнцем, укрепить свой авторитет в обществе, но при условии, что вы будете поступать честно и справедливо.

В конце недели сами по себе уладятся конфликты. Об этом свидетельствует карта Мир в раскладе. Воцарится идиллия, и будет наблюдаться затишье.

Козерог

В начале недели старайтесь избегать крайностей во всем: сейчас важно сохранить баланс, а не переклонять чашу весов в одну сторону. Это совет по карте Умеренность.

В середине недели вы можете столкнуться с неэффективностью используемых методов. Какой-то план не сработает, и вы не будете знать, что делать. Карта Повешенный призывает вас к тому, чтобы довериться своей интуиции и проявить креатив в решении проблем.

Карта Башня указывает на то, что в конце недели будут происходить события, на которые вы не сможете повлиять. Дела пойдут не так, как вы предполагали, но вам не стоит опускать руки. Не отказывайтесь о задуманного: просто разработайте новую стратегию.

Водолей

В начале недели ожидаются хорошие события в личной жизни. Карта Влюбленные указывает на то, что вы сможете сделать отношения со второй половинкой более гармоничными, если примете правильное решение.

В середине недели удача вам будет сопутствовать буквально во всем. Об этом свидетельствует карта Звезда в раскладе.

В конце недели вас ожидают соблазны и искушения, о чем предупреждает карта Дьявол. Найдите в себе силы противостоять им — и тогда выйдете из ситуации победителем.

Рыбы

Карта Сила призывает вас к тому, чтобы в начале недели проявлять активность. Боритесь с ленью и апатией: сейчас не время лежать на диване.

В середине недели расставьте правильно приоритеты, подумайте о долгосрочном планировании. Карта Иерофант призывает вас к тому, чтобы проявить мудрость и не совершать необдуманных поступков.

В конце недели оставайтесь честными и беспристрастными, какие бы события не происходили. Это рекомендация по карте Правосудие. Отбросьте в сторону все эмоции. При принятии решений руководствуйтесь голыми фактами и здравым смыслом.