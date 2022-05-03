 

Белгородский губернатор опроверг отъезд семьи из России

03.05.2022, 11:20, Новости дня
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Новости об отъезде семьи белгородского губернатора Вячеслава Гладкова из РФ не соответствуют действительности, об этом сообщил сам глава региона.

«Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе», – написал Гладков во «ВКонтакте».

Он добавил, что для участия в мероприятии к нему приехали дочь с супругом и внучкой. Глава региона пригласил всех заняться спортом и отдохнуть перед началом трудовой недели.

В понедельник Гладков сообщал, что ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, российская авиация выполняла боевые задачи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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