В РФ выявили минимум случаев инфицирования коронавирусом с сентября 2020 года

Количество подтвержденных за сутки новых случаев коронавируса в стране оказалось минимальным с 13 сентября 2020 года – 5 тыс. 466 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 13 сентября 2020 года, в относительном он составил 0,03%, передает ТАСС со ссылкой на данные штаба.

При этом количество госпитализаций с этим заболеванием за сутки составило 1 тыс. 441, это на 25,1% больше, чем днем ранее. Показатель снизился в 28 регионах и вырос в 45.

Напомним, за прошлые сутки в РФ госпитализировали 1152 человека, что на 20,1% меньше по сравнению с 1 мая.

—