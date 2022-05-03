 

В РФ выявили минимум случаев инфицирования коронавирусом с сентября 2020 года

03.05.2022, 11:20, Новости дня
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Количество подтвержденных за сутки новых случаев коронавируса в стране оказалось минимальным с 13 сентября 2020 года – 5 тыс. 466 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 13 сентября 2020 года, в относительном он составил 0,03%, передает ТАСС со ссылкой на данные штаба.

При этом количество госпитализаций с этим заболеванием за сутки составило 1 тыс. 441, это на 25,1% больше, чем днем ранее. Показатель снизился в 28 регионах и вырос в 45.

Напомним, за прошлые сутки в РФ госпитализировали 1152 человека, что на 20,1% меньше по сравнению с 1 мая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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