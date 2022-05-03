Мнение: Даёшь больше стандартов!

Европа одновременно является и нашим врагом, и нашим деловым партнёром, и нашим полем боя с США. Но даже если бы всё было однозначно, если бы мы сражались с гигантскими инопланетными насекомыми из знаменитого романа Хайнлайна, нам всё равно стоило бы внимательно изучать их обычаи, нравы и технологии на предмет всякого полезного для нас.

Недавно Еврокомиссия сделала очень важное дело — утвердила овальный разъём USB в качестве универсального для зарядки телефонов. Теперь если вы хотите продавать мобильники в Евросоюзе, вы должны оснащать их именно этим универсальным разъёмом. Закон больно бьёт по вредителям типа Эппл, которые продвигают собственные разъёмы — не потому, что они лучше, но потому, что они несовместимы с разъёмами других телефонов:

https://3dnews.ru/1064532/evrokomissiya-utverdila-razyom-usb-typec-v-kachestve-universalnogo-standarta-zaryadnogo-porta

Наличие возможности использовать универсальный стандарт зарядки со множеством различных электронных устройств позволит потребителям не приобретать кабель или зарядное устройство каждый раз при покупке нового гаджета. Согласно данным ЕС, ежегодный объём электронных отходов в виде только от одних зарядных устройств составляет от 11 до 13 тысяч тонн. Кроме того, по оценкам Европейской комиссии, использование универсальной зарядки позволит европейским потребителям ежегодно экономить €250 млн.

Про электронные отходы и вред для природы — это так, ритуальное. Европа сейчас заражена чумой радикальной экологии, поэтому они вставляют экологию в каждое политическое решение, — вот как в СССР в любой официальный документ пихали ссылки на Ленина и на Маркса. Главное тут другое. Благодаря новому закону рынок зарядок вырастёт и стандартизируется, что высвободит у бизнеса новые ресурсы для конкуренции. Это значит, что зарядки для мобильников будут теперь не только лучше, но и дешевле. Кроме того, европейцам станет удобнее жить: к примеру, достаточно будет иметь одну зарядку сразу для всех мобильников в доме или в офисе.

Такого рода стандартизация — важная задача властей любой страны, особенно капиталистической. Конкуренция ради конкуренции никому не нужна, для бессмысленной борьбы существуют спортивные площадки и компьютерные игры. Конкуренция нужна обществу только для того, чтобы стимулировать бизнес к развитию. Вредную конкуренцию надо пресекать — ни бизнесу, ни обществу в целом она не приносит ничего, кроме убытков.

Нестандартные компоненты — это обычно попытка сжульничать, надуть покупателей. К примеру, условный Стив хочет продавать зарядки к своим телефонам впятеро дороже, чем у конкурентов. Если зарядки Стива будут иметь стандартный разъём, ничего не получится, покупатели не поймут, зачем платить впятеро больше. А вот если Стив сделает свой особенный разъём, несовместимый с другими, то выбора у покупателей уже не будет, придётся уже нести денежки в его магазин.

У меня есть мечта — менее амбициозная, чем у Мартина Лютера Кинга, но зато куда как более реалистичная. Я надеюсь, что все вещи, которые только можно сделать стандартными без ущерба для качества и разнообразия, станут в итоге стандартными. Что бутылки будут только на 0,5 литра, безо всяких там 0,45 и 0,4. Что насос омывателя от лады будет полностью совместим с аналогичным насосом от бентли. Что 44-й размер ботинка будет означать именно 44-й размер, а не «от 41 до 47, как повезёт».

Сейчас никто не удивляется, что мы измеряем всё стандартными линейками, и что 18 сантиметров — это всегда одни и те же 18 сантиметров, независимо от того, в какой стране ты эту линейку купил. Раньше, однако, везде были свои меры весов и длины, а ещё раньше даже и мер никаких не было, всё продавали «на глазок», смотря как продавец с покупателем договорятся. Древние цари рассылали по рынкам специальные наборы мер и весов, чтобы 1 фунт был примерно одинаков по всей стране, и это было большим шагом вперёд.

Отголоски тех суровых времён слышны и поныне. Дикие американцы, к примеру, пользуются богомерзкими дюймами-галлонами, а тонна у них называется «короткой», пишется с одним «н» и весит 907 человеческих килограмм. Цивилизованные страны, однако, все эти пережитки варварства уже давно изжили, перейдя на стройную и стандартную метрическую систему.

Предположу, что по мере развития экономической науки, стандартизация будет проникать в производственный мир всё глубже и глубже. Нет никакой внятной причины, почему колёсико от одного кресла не должно идеально подходить к любому другому креслу: это просто недоработка законодателей, которые пока что не считают проблему стандартизации достаточно важной, чтобы взяться за неё всерьёз.

Скептики скажут сейчас, что я предлагаю сделать мир серым, убить его многообразие. Отнюдь нет, наоборот, я предлагаю списать в утиль фальшивое многообразие, — одинаковые товары разного цвета и разных форм, — чтобы заменить его многообразием реальным.

Ну, серьёзно, я ведь не жалуюсь, что мой творческий пыл сдерживает орфографический словарь? А ведь это тоже стандартизация — почти по каждому слову, почти по каждому выражению в справочниках есть строгие правила, руководствуясь которыми, я вынужден расставлять буквы и запятые.