Мнение: Счастье слабости

Арестович: “Мирного договора с Россией не будет, будет её капитуляция”.

Вот так. Говорит это не кто-то “с улицы”, а все ж – сотрудник Офиса президента Украины. То есть это практически официальная позиция Украины.

Называется “довоевались”. Вход – рубль, выход – два. Если выход вообще еще есть.

В этот момент лично я вспоминаю дружный вой и лай “патриотической обчественности” примерно полтора месяца назад – в ответ на озвученные первичные договоренности “группы Мединского” в Стамбуле, на переговорах с делегацией Украины. Тогда проект договоренностей называли не иначе как “предательством интересов России”. Я со своим блогом (“голос единицы тоньше писка”), конечно, не мог достучаться до закусивших удила отечественных идиотов, что и мир нужен немедленно и любой ценой, и что условия, на которые ПОЧТИ согласилась ТОГДА Украина – просто сказочные.

Ну и вот пожалуйста – ешьте ваш милитаризм полной ложкой. Ничего даже отдаленно подобного тому, что нам предлагали в Стамбуле, нам уже не предложат никогда. Думаю, в Кремле уже мечтают, как бы “откатить” ситуацию хотя бы на 23 февраля – но и то, боюсь, уже несбыточно. Два потерянных месяца в условиях санкций – это ведь не только военные потери; это еще и опустошение складов с далеко не только военной, но и вообще ЛЮБОЙ импортной продукцией, включая комплектующие, запчасти и прочее. Очень скоро нам станет попросту не до войны – когда машины повсеместно перестанут ездить, а станки – работать.

Если говорить коротко – мы влипли, и влипли капитально. Кто-то заголосит о “тактических ядерных ударах” – однако пора бы, наоборот, уже выходить из кровавого тумана, застилающего глаза. Какая будет цель у этих ударов – “освободить Донбасс”?? В смысле – закидав его ядерными бомбами? От кого освободить – от населения? Или цель – сделать Донбасс символом главного преступления 21 века, то есть применения самого страшного оружия, известного человечеству, на практике?

Надо бы понять простую вещь: если ты оказался в противостоянии со всем миром, блефовать до бесконечности не получится. Как ни задирай ставки – у мира всегда будет БОЛЬШЕ, просто по определению. Применение ТЯО – очередное повышение ставок, но дальше что? Дальше крах. Надо хотя бы о детях подумать (если они вообще переживут игры с немирным атомом). Но если переживут – с каким клеймом они будут ходить всю жизнь по своей резервации? “Отродье самой дикой нации, которая едва не спалила весь мир в ядерной войне”? Нафиг такую жизнь.

Надо остановиться и признать, что всё было бессмысленно. Вовремя признать себя дураком дорогого стоит. А мы все оказались тупыми и злыми придурками – всем многонациональным народом. Хорошо хоть, что слабыми; тупой, злой и сильный – это вообще было бы проклятие человечества.