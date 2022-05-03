Мнение: Обиженная ливерная колбаса

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за его нежелания посетить Украину — Der Spiegel

Еще одна наглядная демонстрация той жалкой роли, которую сейчас играет Германия при Шольце.

Полнейшие американские марионетки могут позволять себе открыто оскорблять сначала президента, а затем и канцлера Германии. А ведь недавно, еще буквально год назад, ходили разговоры как франко-германский альянс поведет Европу к большей субъектности.

Интересно, проглотят ли в Берлине и эту "ливерную колбасу"?

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