 

Мнение: Обиженная ливерная колбаса

03.05.2022, 10:47, Разное
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за его нежелания посетить Украину — Der Spiegel

Еще одна наглядная демонстрация той жалкой роли, которую сейчас играет Германия при Шольце.
Полнейшие американские марионетки могут позволять себе открыто оскорблять сначала президента, а затем и канцлера Германии. А ведь недавно, еще буквально год назад, ходили разговоры как франко-германский альянс поведет Европу к большей субъектности.
Интересно, проглотят ли в Берлине и эту "ливерную колбасу"?

Источник: Colonel Cassad



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