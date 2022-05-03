Чего стоишь недовольная? – Личное мнение

Когда ширинка штанов мужчины находится на одном уровне с коленом женщины, получается картина маслом «Тимати и Валя»:



Фото: Соцсети

На одном уровне с чем находится его пупок — даже говорить не хочу: вы всё видите сами.

Впрочем, сегодня мы не будем обсуждать этот метрический диссонанс. Обсудим выражение прекрасного лица Валентины. Оно — откровенно страдальческое.

Всё дело в том, что на мероприятие холостяк на каблуках притащился не только со своей Валей, но и с мамой, и с дочкой от Шишковой.



Фото: Соцсети

По дороге Симона знатно полюбила мозги новой девушке сына. Эвона, как энергично что-то там ей выговаривает, а молодуха слушает и улыбается, улыбается и кивает. А потом стоит с похоронной миной, пока её компактный возлюбленный путается где-то между коленок.

Дорогая Валя, зачем тебе Тимати с его мамой, дочкой, бывшими сожительницами и комплексами по поводу роста?

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Я реально никак не могу этого понять.

Если уже на данном этапе ты вся сжалась, то только представь, что будет с тобой дальше!

Короче, из всех баб Тимати самой умной оказалась Саша Доня. Не зря я её больше всех остальных хвалила. Посмотрела на этот местечковый «Великолепный век» и сказала: «Да ну, на фиг!»



Фото: Соцсети

И правильно сделала. Если мужчина ходит на каблуках и слушается маму, жениться ему ещё рано. А вам, дорогие мои Валечки, какой тогда смысл время терять?

А у вас было такое, что видите — не готов товарищ к серьёзному? И чего делали — всё равно пытались его женить на себе?

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