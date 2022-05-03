Полиция Брюсселя не справляется с наркотрафиком и ростом преступности

В Брюсселе продолжает расти преступность из-за вышедшей из-под контроля наркоторговли, пишет Valeurs actuelles. Как передаёт издание, муниципальная полиция не может справиться с ростом агрессии банд наркоторговцев, а федеральное правительство мало что делает, чтобы изменить ситуацию. Тем временем, мэрия бельгийской столицы уверена, что ключ к решению проблемы — легализация лёгких наркотиков, пишет журнал.



AP

В Брюсселе продолжает расти преступность из-за вышедшей из-под контроля наркоторговли, пишет Valeurs actuelles. Как передаёт издание, с сентября 2021 года в столице Бельгии было зарегистрировано около десяти случаев сведения счётов с применением огнестрельного оружия — свидетельство растущей агрессии наркоторговцев в бельгийской столице, которые всё больше переходят от продажи каннабиса к значительно более прибыльной, но и более опасной торговле кокаином, героином и крэком.

Эта кризисная ситуация не перестаёт беспокоить бургомистров, пишет издание. «Затронуты 19 муниципалитетов, 19 бургомистров обеспокоены, и все мы придерживаемся одного мнения: Брюссель заражён наркотиками», — рассказывает бургомистр района Моленбек Катрин Муро.

По словам журнала, полиция Брюсселя не справляется со всё более жестокими вооружёнными преступниками. «Нашей полиции настолько не хватает средств, что у нас не всегда есть возможность удовлетворить основные запросы населения, как же мы можем справиться с этим набирающим обороты бедствием?» — негодует Катрин Муро. Тем более что, по словам местной чиновницы, федеральная власть «мало что делает».

Однако у мэрии Брюсселя, кажется, совершенно другие приоритеты, отмечает издание. Так, глава бельгийской столицы Филип Клоз считает, что в обществе необходимы «дебаты о декриминализации лёгких наркотиков». По словам градоначальника, такая мера «позволила бы полицейским отслеживать более серьёзные случаи», в том числе преступления, связанные с тяжёлыми наркотиками.

Пока же ничто, похоже, не может остановить насилие и наркотрафик, пишет журнал. «Никто не хочет, чтобы ситуация ухудшалась, и никто не хочет видеть сцены, которые уже происходят в Антверпене, где бросают гранаты, чтобы запугать неприятельские банды», — уверяет, тем временем, Филипп Клоз.